Garfagnana



Caso a Fabbriche, Giannini: "Si tratta di una persona di Calomini"

sabato, 28 marzo 2020, 20:27

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, conferma il nuovo caso registrato oggi nel suo comune come riportato nel bollettino giornaliero divulgato dall'Asl.



"Si tratta di una persona di Calomini - spiega il primo cittadino - e, ad oggi, rappresenta l'unico caso di contagio nel nostro comune. In precedenza, la scomparsa del maestro Luigi Roni, anch'esso di Calomini, ci ha lasciato senza parole. E' stata una dolorosa perdita per tutti noi, ma ci sarà sicuramente occasione per ricordare la sua figura come merita".



"La situazione complessiva - conclude il sindaco -, a Fabbriche di Vergemoli, è al momento sotto-controllo; ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Mi raccomando ai miei concittadini: rispettate le regole".