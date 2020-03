Codice giallo fino a tutto domani per neve e vento forte

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:04

Sono 273 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 2.972 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 24 guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 30 guarigioni cliniche e 142 decessi

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:27

Sono davvero tanti i singoli cittadini, gli enti, le imprese, le associazioni che in questi giorni hanno scelto di donare agli ospedali dell'Azienda USL Toscana nord ovest impegnati nel gestire l'emergenza Coronavirus

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:09

La regione ha autorizzato la provincia di Lucca ad utilizzare 500 mila euro (di nuovo stanziamento) e 95 mila 781 euro (tratti da economie su stanziamenti precedenti) per completare il ripristino della Sr 445 nei comuni di Gallicano e Castelnuovo Garfagnana, consolidando il movimento franoso avvenuto in località Acquabona

mercoledì, 25 marzo 2020, 13:28

Sono 398 gli armadi che in Toscana saranno attivati entro aprile. I comuni che hanno visto risolto l’enpasse in cui si trovavano per la decisione di Agcom sono sessantotto: tra questi anche Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Altelminelli e Piazza al Serchio

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:58

Ricetta elettronica tramite Sms, da oggi anche i medici e pediatri di famiglia che sostituiscono i colleghi in quarantena o ammalati, avranno accesso alla procedure per emettere le ricette elettroniche

martedì, 24 marzo 2020, 21:52

Il sindaco David Saisi, in una diretta streaming, ha parlato dell'attuale situazione a Gallicano e in tutta la Garfagnana. Il primo cittadino ha riferito che oggi vi è stato un solo positivo al Coronavirus, per quanto riguarda la Garfagnana, e i numeri delle persone in quarantena e in isolamento volontario...