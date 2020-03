Garfagnana



Conte: "Nuovo intervento per almeno 25 miliardi. Unità necessaria per vincere questa battaglia"

mercoledì, 25 marzo 2020, 19:35

di lorenzo vannucci

"Col nuovo intervento normativo, che arriverà entro i primi giorni di Aprile, confidiamo di intervenire con uno strumento complessivo altrettanto significativo". È stato questo il nodo focale dell'intervento di Giuseppe Conte presso la Camera dei Deputati, dove ha finito di riferire poco fa circa l'emergenza coronavirus. Conte, infatti, ha annunciato che sono allo studio ulteriori misure economiche, in aggiunta dunque rispetto a quelle già prese nel decreto Cura Italia, spiegando come l'importo delle nuove misure sarà almeno pari a quello già messo in campo, dunque almeno 25 miliardi di euro. "Il governo sta valutando tutte le iniziative per assicurare alle famiglie e ai lavoratori tutta la liquidità necessaria per affrontare questo momento di ristrettezza".



Il Presidente Conte ha parlato di una "probabile recessione dell'intera Europa". "Ci sarà un ulteriore scostamento del deficit", ha detto. "La nostra unione monetaria potrà uscire vincitrice dalla lotta contro il Coronavirus solo se le sue istituzioni saranno rafforzate, nel segno della solidarietà e dell'unità", ha spiegato. "Serve un salto di qualità nella governance dell'Eurozona". E ha aggiunto: "L'Italia sta lavorando a strumenti di debito comuni dell'eurozona".



Il Presidente del Consiglio ha parlato anche in un'ottica futura e di ricostruzione sociale: "È cruciale - ha spiegato Giuseppe Conte - superare le rigidità strutturali che attanagliano il nostro Paese. È fondamentale garantire che il Paese sia maggiormente preparato a gestire emergenze come questa: bisogna investire sulla sanità ma anche affinché i comuni, chiamati in causa, abbiano la possibilità di offrire servizi essenziali alla popolazione. Dobbiamo concentrare tutte le risorse disponibili sulla connettività, debbono essere progettati accessi strumenti informatici, occorre una semplificazione normativa per andare ad attrarre investimenti. Occorre che questa emergenza faccia in modo che il Paese guardi avanti pensando a ciò che sarà. Dobbiamo stare uniti e combattere insieme: solo così ne usciremo più forti e migliori".