Cordoglio in Garfagnana per la scomparsa di Fabio Lucchesi

martedì, 17 marzo 2020, 12:31

Tutto generato da una mail che il gruppo di minoranza a firma del capogruppo Loris Anchesi, ha scritto al sindaco e pubblicato sulla pagina facebook della minoranza, dove invitava il sindaco in uno spirito di collaborazione, visto il momento, a sollecitare o invitare alla chiusura delle attività che hanno a...

martedì, 17 marzo 2020, 12:21

Il Comitato Asbuc Dalli Storica, nella situazione di grave emergenza COVID-19, ha dato un contributo di solidarietà, in favore del pronto soccorso dell'ospedale di Castelnuovo di Garfagnana, alla dottoressa Nicola Bosi Picchiotti per aiutare medici e infermieri a far fronte alle difficoltà provocate da questo virus

lunedì, 16 marzo 2020, 20:51

Il sindaco di Sillano-Giuncugnano, Roberto Pagani, si è voluto rivolgere ai propri concittadini per invitarli a restare a casa in questi giorni di emergenza Coronavirus

lunedì, 16 marzo 2020, 18:27

Il presidente e i sindaci dell'Unione Comuni della Garfagnana, addolorati per la notizia, partecipano al lutto della famiglia Grassi e dell'intera comunità di Fivizzano per la scomparsa di Paolo Grassi, già sindaco del comune

lunedì, 16 marzo 2020, 17:45

In tutti gli ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, tante le iniziative di solidarietà per aiutare le strutture sanitarie a far fronte al Covid-19

lunedì, 16 marzo 2020, 17:35

Spesa a domicilio per anziani, per le categorie a rischio, per le persone che non possono uscire dalla propria abitazione e che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti per la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità