Coronavirus, 106 nuovi casi in Toscana

venerdì, 13 marzo 2020, 18:45

La Provincia di Lucca, a fronte delle esigenze che si sono evidenziate a tutela della salute pubblica, pur garantendo la continuità dei propri servizi, ha attivato la modalità di 'smart working' o 'lavoro agile' per tutti quei dipendenti che possono svolgere le proprie funzioni anche senza essere presenti in ufficio...

venerdì, 13 marzo 2020, 18:19

Firmata una nuova ordinanza, la numero 11, dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Questa volta oggetto delle misure emergenziali sono i servizi di trasporto pubblico

venerdì, 13 marzo 2020, 17:51

Al momento i decessi sono 6 (3 Lunigiana, 1 Lucca, 1 Valle del Serchio, 1 Pisa, indicati in grassetto nei casi già conosciuti nei singoli territori)

venerdì, 13 marzo 2020, 17:20

In piena emergenza Coronavirus, anche nei comuni della Garfagnana le amministrazioni, in collaborazione con le varie associazioni di volontariato del territorio, hanno istituito dei servizi per venire incontro alle esigenze della propria cittadinanza in difficoltà

venerdì, 13 marzo 2020, 17:04

Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus Covi-19, sono attuate le seguenti misure sul mezzi pubblici Ctt Nord

venerdì, 13 marzo 2020, 16:56

Una lettera aperta che Sabina Bigazzi per Filcams-CGIL, Giovanni Bernicchi per Fisascat-Cisl e Roberto Pacini UILTuCS Uil, hanno inviato alla provincia e comuni, e diffuso alla cittadinanza, per denunciare la situazione di estrema difficoltà dei lavoratori dei negozi della grande, media e piccola distribuzione