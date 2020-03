Coronavirus, 141 mila 816 le mascherine distribuite in Toscana nelle ultime 24 ore

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 14 marzo 2020, 19:29

Prosegue l'inchiesta della Gazzetta del Serchio per fare luce sull'attuale situazione in Valle del Serchio in queste ore di emergenza Coronavirus. Raggiunto telefonicamente, il sindaco di Gallicano David Saisi ha fatto con noi il punto nel suo comune

sabato, 14 marzo 2020, 19:16

Al momento i decessi di persone con “Covid-19” sono 8 (3 Lunigiana, 2 Lucca, 1 Valle del Serchio, 1 Pisa, 1 Livorno, indicati in grassetto nei casi già conosciuti nei singoli territori)

sabato, 14 marzo 2020, 18:46

Il Coronavirus ci ha costretti nelle nostre case, spesso sottoposti a trasmissioni televisive che inducono quantomeno alla depressione, ed a mille notizie, talvolta anche strampalate, che si vanno moltiplicando sul web

sabato, 14 marzo 2020, 18:34

Ad oggi sono complessivamente 630 i tamponi risultati positivi e sono in tutto 160 i nuovi casi positivi al test per il Coronavirus in Toscana rispetto al monitoraggio di ieri, venerdì 13 marzo. Sono emersi dalle analisi condotte nei laboratori di virologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (53), in quella...

sabato, 14 marzo 2020, 18:22

Da giovedì scorso sono iniziate le richieste del farmaco Tocilizumab per trattare pazienti gravi affetti da Covid-19. Come si ricorderà, il produttore Roche aveva nei giorni scorsi dichiarato la propria disponibilità a fornire gratuitamente il farmaco alle Regioni italiane e questa offerta era stata accettata anche dalla Toscana

sabato, 14 marzo 2020, 17:55

E' il primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, ad aggiornare sulla situazione legata all'emergenza Coronavirus Covid-19 nel suo comune