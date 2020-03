Garfagnana



Coronavirus: a Pieve e Villa servizi di assistenza alle persone in difficoltà

venerdì, 13 marzo 2020, 17:20

di simone pierotti

In piena emergenza Coronavirus, anche nei comuni della Garfagnana le amministrazioni, in collaborazione con le varie associazioni di volontariato del territorio, hanno istituito dei servizi per venire incontro alle esigenze della propria cittadinanza in difficoltà: in particolare anziani, persone sole e disabili. Naturalmente i servizi sono relativi ai bisogni primari, ovvero il recapito degli alimenti e delle medicine.

A Pieve Fosciana, in collaborazione con il comitato Sant’Anna, l’ANPAS CAV e i tre medici di famiglia del comune, è stato istituito un servizio di consegna dei medicinali a domicilio rivolto a chiunque ne abbia necessità, in particolare gli anziani. Basterà telefonare al proprio medico che provvederà a preparare la ricetta, la quale verrà ritirata dai volontari; gli stessi si recheranno poi in farmacia e, dopo aver ritirato i medicinali, li consegneranno al domicilio del richiedente.

Per le persone anziane, sole o con disabilità è attivo anche il servizio di consegna dei generi alimentari al proprio domicilio. Per ordinare basta telefonare alla signora Annarita al numero 334-3834651.

Anche a Villa Collemandina è attivo un servizio di supporto alle persone in difficoltà per il reperimento dei generi alimentari grazie al gruppo degli Autieri d’Italia sez. Garfagnana, che nel comune ha un proprio distaccamento. Per richiedere il servizio è necessario contattare l’ufficio tecnico del comune, che fa riferimento al responsabile Pacifico Fanani, oppure direttamente al COI, inoltre è già stato attivato un servizio per le persone in difficoltà sul territorio del comune grazie all’intervento diretto degli assistenti sociali dell’ASL.