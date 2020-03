Coronavirus, altri 24 casi in provincia di Lucca

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 24 marzo 2020, 21:52

Il sindaco David Saisi, in una diretta streaming, ha parlato dell'attuale situazione a Gallicano e in tutta la Garfagnana. Il primo cittadino ha riferito che oggi vi è stato un solo positivo al Coronavirus, per quanto riguarda la Garfagnana, e i numeri delle persone in quarantena e in isolamento volontario...

martedì, 24 marzo 2020, 20:28

Simone Simonini, esponente di "Cambiamo!", interviene in merito alla discussione di questi giorni su quali aziende possano continuare a operare e quali no in emergenza Coronavirus

martedì, 24 marzo 2020, 19:25

Lo ha affermato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel contro di una conferenza stampa tenutasi pochi minuti fa a Palazzo Chigi

martedì, 24 marzo 2020, 18:44

Primo caso di contagio nel comune di Piazza al Serchio: si tratta di una persona anziana ricoverata all'ospedale San Luca a Lucca. Secondo caso a Minucciano: contagiata una donna di Gorfigliano, asintomatica. Video

martedì, 24 marzo 2020, 14:35

L’emergenza coronavirus, con la prescrizione “Io resto a casa” ha stimolato tutti noi a trovare il tempo per rivisitare i propri documenti e le proprie esperienze di appartenenza alla comunità: fotografie, ricordi di tradizioni, luoghi e personaggi che fanno, o hanno fatto parte, della nostra vita

martedì, 24 marzo 2020, 13:56

L’alta pressione centrata sull'Europa nord orientale richiama masse d'aria fredda verso la Toscana. Anche per tutta la giornata di oggi, martedì 24 marzo e per quella di domani, mercoledì 25 marzo, saranno possibili nevicate fino a bassa quota sui settori appenninici.