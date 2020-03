Coronavirus, altri 56 casi in Toscana

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:29

Tre milioni di euro sono stati assegnati dalla Regione alle Zone distretto e Società della salute per l’attivazione del servizio spesa a domicilio, a sostegno di anziani fragili e con temporanea limitazione di autonomia in seguito alle misure restrittive predisposte dal Governo, per contrastare la diffusione del Coronavirus

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:02

Oggi il ringraziamento dell’Azienda va in particolare al Lions club Garfagnana, nelle persone del presidente Ubaldo Pierotti e di Maurizio Lunardi, per aver donato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana nuove forniture di dispositivi di protezione individuale

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:11

Con un appello del presidente regionale Nico Gronchi e del presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti e di quelli di tutte le aree, Confesercenti si rivolge alle imprese del territorio

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:02

Il Gestore idrico GAIA S.p.A. ha attivato una serie di iniziative a tutela della salute e della sicurezza di dipendenti e utenti, con l'obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, nel rispetto del decreto in materia attualmente in vigore

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:40

E' chiaro e netto l'appello rivolto alla popolazione da parte di Maria Letizia Casani, direttore generale dell'Asl Toscana nord ovest: serve sangue e serve in fretta. La popolazione è pertanto invitata a recarsi presso il centro trasfusionale più vicino

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:03

I farmacisti di Vagli Sotto si mettono a disposizione di tutta la comunità di Vagli (Vagli Sopra, Vagli Sotto e Roggio) e persino fuori comune, nei paesini limitrofi, per la consegna di farmaci a domicilio