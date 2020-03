Garfagnana



Coronavirus, Asl si organizza ed invita i cittadini: "Venite a donare sangue"

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:40

di lorenzo vannucci

"Venite a donare. Venite a donare perché, altrimenti, tutto il lavoro che stiamo facendo rischia di vanificarsi". E' chiaro e netto l'appello rivolto alla popolazione da parte di Maria Letizia Casani, direttore generale dell'Asl Toscana nord ovest: serve sangue e serve in fretta. La popolazione è pertanto invitata a recarsi presso il centro trasfusionale più vicino: "Sono luoghi sicuri, chi viene qui non corre alcun rischio" ha spiegato la stessa Casani.



Per aggravare ulteriormente il quadro emergenziale a cui assistiamo da giorni, Casani ha riferito come i casi, nell'area nord ovest della regione, stiano aumentando: siamo arrivati ad una cifra di venticinque giornalieri in più. Per questo l'azienda ospedaliera della parte nord ovest della Toscana si sta organizzando: per essere in grado di fronteggiare al meglio tutto questo.

Così, dunque, è stato deciso che saranno cinque gli ospedali che si occuperanno di casi inerenti al CoVid-19: quello di Lucca, di Massa, Versilia, Livorno e Pontedera. In questi centri ospedalieri si sta già lavorando affinché vi sia un incremento dei posti letto della terapia intensiva. L'incremento avverrà in tre fasi: una prima dove saranno aggiunte centoquindici unità, una seconda con centodieci nuovi posti letto totali ed una terza, eventuale, comprendente ottanta unità. Ove occorresse potrebbero essere aggiunti altri ulteriori posti letto, fino ad un massimo di cento. A quei pazienti che avranno bisogno di un ricovero ma non presentano sintomi di CoVid-19 o un quadro clinico emergenziale, saranno riservate stecche di posti letto isolate, in modo che sia possibile una degenza senz rischi.



Inoltre la conferenza-appello della dottoressa Casani ha riguardato anche un altro punto che, fatalmente, influisce sulla vita di ciascuno di noi: "Restate a casa. Cercate - ha scandito Casani - di limitare le vostre uscite di casa davvero allo stretto necessario. Siate responsabili". Un comportamento errato, infatti, potrebbe non nuocere alla propria salute, ma a quella altrui.