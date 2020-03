Coronavirus, aumentano le guarigioni: ad oggi sono 20 in Toscana

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 19 marzo 2020, 13:32

Dai diversi territori in cui vive ed è operativa l’associazione Mangia Trekking (dal mare alle montagne), giovani e meno giovani, intervengono a proposito del progetto “fare e conoscere”, che da alcuni giorni, si propone di contribuire ad essere un valido antidoto mentale al Covid-19 che ci costringe in casa

giovedì, 19 marzo 2020, 11:27

Tutti i settori economici stanno soffrendo per l'emergenza Coronavirus, ma ce n'è uno che risulta particolarmente colpito: si tratta della filiera florovivaistica, fiori recisi e piante in vaso, settore che proprio in primavera produce il 75% del fatturato complessivo dell'intero anno. Questo l'allarme lanciato da Confagricoltura Lucca da parte del...

giovedì, 19 marzo 2020, 10:55

E' l'allarme lanciato da Francesco Mati, presidente della sezione prodotto florovivaistico di Confagricoltura Toscana

giovedì, 19 marzo 2020, 09:48

Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca, interviene in merito al Decreto "Cura Italia" uscito ieri notte in Gazzetta Ufficiale

mercoledì, 18 marzo 2020, 20:25

A Gallicano, ad oggi, zero contagiati, un solo tampone fatto (in attesa di risultato), 20 persone in quarantena e sette in isolamento fiduciario. In Garfagnana invece circa 200 persone, tra quarantena e isolamento, di cui 29 si sono aggiunte oggi in quarantena

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:26

Sono 277 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.330 i contagiati dall’inizio dell’emergenza