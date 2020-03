Coronavirus, Azzurrina dona 14 mila bottiglie alla popolazione di Codogno

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 20 marzo 2020, 17:00

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha stanziato altri 350.000 euro a favore dell’Asl Toscana Nord-Ovest per far fronte all’emergenza Coronavirus

venerdì, 20 marzo 2020, 16:22

E’ Alessio Lucarotti, presidente Confesercenti Toscana Nord, ad intervenire ancora una volta sulla vitale necessità da parte di tutti di rimanere a casa per combattere il virus

venerdì, 20 marzo 2020, 14:30

Un punto informativo e promozionale per i prodotti agro-alimentari ed artigianali di qualità, legati alle vie storiche della transumanza, nascerà a breve presso la (Geo) Park Farm di Bosa di Careggine, lungo uno degli itinerari principali su cui si dipanava in passato il movimento stagionale delle greggi, dal monte al...

venerdì, 20 marzo 2020, 14:23

Il presidente dell'Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi: "Attivato un coordinamento a livello locale per favorire una migliore applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori e azioni di sviluppo connesse alla ripresa dell’economia"

venerdì, 20 marzo 2020, 14:20

Proseguono le iniziative della Regione per sostenere il personale sanitario, che in questo momento deve allontanarsi da casa per preservare la propria famiglia, oppure è un neo assunto

venerdì, 20 marzo 2020, 13:15

Il sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari, in questo difficile momento, si rivolge alla propria cittadinanza con un appello accorato