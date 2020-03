Coronavirus, chiusi al ricevimento del pubblico tutte le sedi e i presidi del Consorzio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 9 marzo 2020, 15:49

Nella conferenza stampa che il presidente Enrico Rossi ha tenuto oggi, assieme all'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e al direttore dell'assessorato Carlo Tomassini, ha fatto il punto sull'organizzazione del servizio sanitario per far fronte all'emergenza Coronavirus e curare tutti coloro che ne hanno bisogno

lunedì, 9 marzo 2020, 14:32

È arrivato a Gallicano il poliambulatorio specialistico dell'etàpediatrica della dottoressa Alessia Bertocchini. Baby Doctor Valley, così si chiama, ha aperto questa mattina, in via Fondovalle

lunedì, 9 marzo 2020, 12:54

A seguito delle disposizioni del Governo e della Regione, al fine di venire incontro alle esigenze della cittadinanza, le domande per prendere parte soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residente sul territorio provinciale, proposti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Provincia, si potranno inoltrare esclusivamente via mail

lunedì, 9 marzo 2020, 11:51

Antonio Tonioni, presidente sezione prodotto ortofrutta di Confagricoltura Toscana, lancia il proprio appello alle istituzioni

lunedì, 9 marzo 2020, 09:23

Si avvicina la primavera, nel nostro Paese tutto è condizionato dal Covid -19, ed in montagna un briciolo d’inverno pare destarsi. Così, solitari alpinisti del Mangia Trekking, evitando ogni contatto, salgono sull’Appennino tosco emiliano, per sviluppare sulla neve una delle loro attività più amate.

lunedì, 9 marzo 2020, 08:45

Sono 9 le ambulanze di Misericordie toscane, con 20 volontari, 7 infermieri e 3 medici, impegnate in queste ore nel trasferimento di pazienti dalle terapie intensive degli ospedali lombardi, per liberare quanti più posti in funzione dell'emergenza legata al Covid-19