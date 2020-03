Garfagnana



Coronavirus, il punto in Valle del Serchio: 49 contagiati e due deceduti

sabato, 21 marzo 2020, 20:55

Sono giorni di grande preoccupazione e tensione anche nel nostro territorio per l’emergenza coronavirus, con nuovi casi di positività al tampone che quotidianamente vengono divulgati. Un po' tutto il territorio è stato colpito dall’epidemia, con un totale, ad oggi, di 49 casi di positività al Covid-19, compresi i due uomini di Castelnuovo di Garfagnana, purtroppo, deceduti. Proprio la cittadina capoluogo della Garfagnana è il centro più colpito, con ben 23 casi di positività al coronavirus: qua c’è stato il primo caso positivo, due settimane fa, seguito, giorno dopo giorno, da nuovi aggiornamenti. Due giorni fa sei casi, oggi altri cinque i tamponi positivi.

L’alta Garfagnana, al momento, rimane indenne dal virus mentre oggi si è registrato il primo caso nel comune di Castiglione di Garfagnana, dopo quello di ieri nel comune di San Romano in Garfagnana. Interessato anche il centro di Pieve Fosciana, con quattro casi positivi, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Diversi i casi anche in Media Valle, ma maggiormente distribuiti tra i comuni. Primo caso di positività, oggi, anche nel comune di Gallicano, mentre sono sei i casi sia nel comune di Barga che in quello di Coreglia Antelminelli. Un caso anche a Fabbriche di Vergemoli. Sono tre i casi positivi a Borgo a Mozzano, due a Pescaglia. Questa mattina è stato comunicato il primo caso anche per Bagni di Lucca.

Al momento non si registrano casi nei comuni di Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano, Minucciano, Camporgiano, Vagli Sotto, Careggine, Fosciandora, Molazzana, Villa Collemandina.



Di seguito l’elenco completo dei casi, comune per comune, resi noti fino ad ora dai sindaci:



Garfagnana: 31 casi



Castelnuovo di Garfagnana: 23 (tra cui due uomini deceduti di 71 e 81 anni)

Pieve Fosciana: 4

San Romano in Garfagnana: 1

Castiglione di Garfagnana: 1

Gallicano: 1

Fabbriche di Vergemoli: 1

Sillano-Giuncugnano: 0

Minucciano: 0

Piazza al Serchio: 0

Vagli Sotto: 0

Careggine: 0

Camporgiano: 0

Villa Collemandina: 0

Fosciandora: 0

Molazzana: 0



Mediavalle: 18 casi



Coreglia Antelminelli: 6

Barga: 6

Borgo a Mozzano: 3

Pescaglia: 2

Bagni di Lucca: 1