Coronavirus, la Regione indica i buoni comportamenti da tenere

mercoledì, 4 marzo 2020, 18:35

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo, su tutto il territorio nazionale; stessa sorte per gli atenei universitari. La misura emergenziale adottata dal Governo è stata annunciata pochi minuti fa in una conferenza stampa congiunta, tenuta dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro...

mercoledì, 4 marzo 2020, 17:32

Da Roma arriva la notizia che il centrodestra ha sciolto la riserva e ha deciso di candidare Susanna Ceccardi, attualmente europarlamentare e ex sindaco di Cascina per la Lega, a presidente della Regione alle prossime elezioni

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:52

Dal monitoraggio giornaliero risulta che in Toscana ci sono - a oggi - 1027 persone in isolamento domiciliare di cui 488 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:42

Codice giallo per rischio idrogeologico con validità dalle ore 17 di domani, giovedì 5 marzo, fino alle 8 di venerdì 6 marzo. Le zone interessate sono quelle nord occidentali della regione

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:26

GAIA S.p.A. Gestore del Servizio Idrico nella Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua in diversi comuni della Garfagnana e della Mediavalle: Barga, Castiglione, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:12

La misura preventiva principale, ma non ancora confermata da palazzo Chigi, della giornata è la chiusura delle scuole e gli atenei in tutta Italia, come sottolinea il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Al comitato tecnico scientifico spetta l'ultima parola sul provvedimento di chiudere le scuole che verrà approvato in serata