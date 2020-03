Garfagnana : pieve fosciana



Coronavirus, l'amministrazione invita ad esporre il Tricolore

venerdì, 13 marzo 2020, 14:51

L'amministrazione comunale di Pieve Fosciana ha invitato la popolazione ad esporre il Tricolore in segno di resistenza e lotta al coronavirus.



"Solidarietà ai colpiti - spiega - e consapevolezza che insieme vinceremo questa battaglia. Il legame dei pievarini al tricolore è storico. Fu infatti il 6 febbraio 1831 (per la storia il 6 marzo) che per la prima volta in Toscana nel paese fu fatta sventolare la bandiera verde bianca e rossa".



Il sindaco Francesco Angelini è così intervenuto: "Stiamo combattendo uniti per vincere questo invisibile nemico. Chiediamo a tutti i cittadini di mostrare il vessillo a noi più caro come fa un esercito in guerra compatto, organizzato e consapevole."



L'amministrazione inoltre comunica che il portone di accesso al palazzo comunale è chiuso ma gli uffici comunali sono aperti e operativi per dare risposta alle situazioni urgenti e indifferibili privilegiando il contatto telefonico. I numeri sono esposti sul portone e sul sito internet del Comune www.comune.pievefosciana.lu.it.



In collaborazione con il comitato di S. Anna, l'ANPAS C.A.V. e i medici di famiglia (Dott. Antonio Pieroni, Dott. Gaddo Gaddi e Dott. Pietro Gaddi, a coloro che lo desiderano potranno essere recapitati i medicinali a domicilio in particolare per gli anziani. Sarà sufficiente telefonare al medico e lasciare il proprio indirizzo. I volontari provvederanno a portare la ricetta in farmacia e ritirare i medicinali e a consegnarli direttamente a casa.Per le persone anziane, con disabilità o sole è attivo anche il servizio di consegna domiciliare degli alimenti (Tel. Annarita 3343834651).