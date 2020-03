Garfagnana



Coronavirus, Mariani: "Rispettare le indicazioni del governo"

sabato, 14 marzo 2020, 09:47

L'amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana, guidata dal sindaco Raffaella Mariani, si raccomanda ai cittadini affinché rispettino le indicazioni del governo e delle istituzioni in questo momento di emergenza Coronavirus.



"Nel nostro comune - esordisce l'amministrazione - in questi giorni abbiamo notato che alcuni cittadini sono ancora in movimento come se non vi fosse il rischio di contagio e non si volessero capacitare della necessità di un isolamento severo. Vi raccomandiamo di rispettare le indicazioni del governo e delle istituzioni regionali per la vostra salute e per quella di chi vi circonda".

"In questo senso - spiega - dovete sapere che saranno sempre più frequenti i controlli da parte di polizia municipale e forze dell’ordine. Già da alcuni giorni abbiamo informato i nostri concittadini della disponibilità di volontari e consiglieri che si sono offerti di svolgere un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità, dedicato agli anziani, alle persone più fragili e a coloro che da soli non riescono ad approvvigionarsi. Basta una telefonata! Al resto pensiamo noi! È lo slogan che abbiamo scelto".

"I numeri di riferimento - conclude l'amministrazione - sono: 0583 613181; 334 9469201; 3406075919; 3498858724; 3404025795. Molti sono gli appelli rivolti alla comunità perché ci si possa sentire più vicini nonostante le prescrizioni di distanza fisica. La nostra amministrazione chiederà ai bambini ed ai ragazzi di predisporre disegni, composizioni ed ogni altra forma espressiva per sostenere gli slogan: #ANDRATUTTOBENE e #IORESTOACASA che saranno esposti su balconi, finestre, nei giardini delle nostre famiglie per dare il senso attraverso un filo immaginario della nostra unità della forza e dell’impegno per uscire da questa fase davvero dura!"