Coronavirus, Pagani: "Rimanere in casa deve essere un imperativo"

lunedì, 16 marzo 2020, 20:51

Il sindaco di Sillano-Giuncugnano, Roberto Pagani, si è voluto rivolgere ai propri concittadini per invitarli a restare a casa in questi giorni di emergenza Coronavirus.



"In un momento storicamente così difficile come quello che stiamo vivendo - esordisce il primo cittadino -, diventa fondamentale la partecipazione, responsabile, di tutti i cittadini alla vita pubblica. Il comportamento adottato dalla stragrande rnaggioranza dei cittadini della nostra comunità si sta dirnostrando ampiamente all'altezza della situazione. Molti di noi hanno capito che i sacrifici che ci vengono richiesti in questi giomi e i disagi che ne derivano, servono essenzialmente a superare più velocemente una fase altamente emergenziale che, se non ben fronteggiata, potrebbe generare conseguenze drammatiche per noi e per gli altri".



"Abbiamo fatto tanto - spiega il sindaco - ma occorre fare un qualcosa di più. Un qualcosa che è alla portata di tutti noi - STARE A CASA - per rispetto di noi stessi e di tutti coloro che, non potendolo fare, sono costretti a mettere a repentaglio la loro salute per il bene degli altri. Rimanere in casa deve essere un imperativo e convincere gli altri a rimanere in casa è oggi l'antidoto più sicuro per rallentare la propagazione del virus".



"Torneremo alla nostra normalità - assicura Pagani -: riapriranno le poste, cesseranno le file per andare a fare la spesa, i nostri figli torneranno regolarmente a scuola, ma per far sì che questo accada presto, dobbiamo scendere noi stessi in campo utilizzando il buonsenso. 100 anni fa la nostra comunità fu scossa da un violento terremoto che generò distruzione e morte. Oggi la prova che siamo chiamati a superare non è assolutamente meno ardua, ma come allora sapremo rialzarci e ripartire. Per trovare la giusta forza non occorre guardare lontano basta rivolgere lo sguardo verso i nostri medici, le nostre farmaciste, i nostri volontari, mai come oggi esempi di spirito di sacrifico e solidarietà".



"In ultimo - conclude il sindaco - consentitemi di rivolgere un ringraziamento particolare a tutti gli operatori commerciali che, anche in questi giorni, oltreché garantirci i servizi ed i beni di sostentamento fondamentali, ci rendono consapevoli di quanto sia indispensabile, per la vita stessa della nostra comunità, l'avere sempre a disposizione un negozio, un bar, pronti a soddisfare le nostre necessità. Presto torneranno i giorni belli e noi, certamente, sapremo far tesoro di tutto questo".