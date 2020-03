Garfagnana



Coronavirus, positiva una famiglia di quattro persone di Pieve Fosciana

giovedì, 19 marzo 2020, 14:46

di simone pierotti

Arriva tramite la pagina facebook del comune di Pieve Fosciana la notizia della positività al tampone del coronavirus di una famiglia di quattro persone ivi residenti, padre, madre e i due figli. Sono stati gli stessi componenti del nucleo familiare a rendere pubblica la notizia, prima avvisando le autorità comunali poi tramite un messaggio a mezzo social.

Ce lo conferma il sindaco Francesco Angelini: “Al momento non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’Asl, che ovviamente ha avvisato per prima la famiglia in questione. Sono stati gli stessi nostri compaesani ad avvisarci, dimostrando grande senso di responsabilità e sensibilità. La famiglia si trova a casa da diversi giorni e, avendo avuto sintomi del coronavirus, è stato effettuato loro il tampone. Ripeto, ci ha fatto molto piacere il comportamento di questa famiglia, così che abbiamo potuto informare la popolazione celermente. Esprimiamo, come amministrazione, vicinanza e solidarietà ai nostri concittadini”.