Coronavirus, Remaschi: “L’agricoltura toscana farà la sua parte per superare l’emergenza”

giovedì, 12 marzo 2020, 17:33

Accordo tra Regione e gestori per l'utilizzo di hotel e agriturismo vuoti da parte delle Asl fino alla fine dell'emergenza

giovedì, 12 marzo 2020, 17:28

Tutela dei lavoratori, delle scadenze a cui dovranno far fronte e preoccupazione per il rispetto delle misure precauzionali da parte delle aziende che resteranno aperte. Sono queste le principali problematiche messe in evidenza, con un comunicato unitario, dai segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil Rossano Rossi, Massimo Bani e...

giovedì, 12 marzo 2020, 17:05

Dall'ultimo monitoraggio comunicato mercoledì pomeriggio, oggi (giovedì 12 marzo) sono in tutto 44 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus, eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 30 nel laboratorio di Careggi, 6 nel laboratorio di Pisa, 8 nel laboratorio...

giovedì, 12 marzo 2020, 16:52

Sono i massimi dirigenti del sindacato ambulanti Anva Confesercenti Toscana Nord ad intervenire dopo la firma dell’ultimo decreto che di fatto chiude i mercati eccetto quelli alimentari

giovedì, 12 marzo 2020, 16:14

Le Fiamme Gialle Lucchesi, in questo periodo di emergenza epidemiologica, mettono in campo ogni forma di aiuto, adottando misure urgenti volte al contrasto della diffusione del virus e alla salvaguardia dell'economia del Paese

giovedì, 12 marzo 2020, 15:47

I carabinieri hanno denunciato due cittadini stranieri, un marocchino e un argentino, per violazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale in merito agli spostamenti in queste ore di emergenza Coronavirus