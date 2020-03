Garfagnana



Coronavirus, secondo caso nel comune di San Romano

mercoledì, 25 marzo 2020, 17:22

Questa mattina stato comunicato dall’Asl, all'amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana, il secondo caso di positività da Covid-19 verificatosi tra i residenti del comune.



"Mi faccio interprete del sentimento di tutti i cittadini - ha dichiarato il sindaco Raffaella Mariani - augurando alla persona interessata dal contagio una rapida guarigione e confermando che, per qualsiasi esigenza, siamo a disposizione della sua famiglia, alla quale inviamo un abbraccio sentito. Sono state attivate le procedure indicate dalla normativa presso la residenza e ci faremo carico di sostenere ogni possibile forma di assistenza e comunicazione".



"Voglio fare appello di nuovo alla vostra responsabilità - prosegue il primo cittadino - nel raccomandare il rispetto delle prescrizioni inerenti l’isolamento e la libertà di circolazione che,come sapete, sono diventate molto più severe. Collaborate con comprensione alla difesa della salute delle vostre famiglie e di tutta la comunità. Rimanete a casa e abbiate cura di voi e di chi vi circonda!"



"Non ringrazieremo mai abbastanza - conclude Mariani - tutti gli operatori della sanità ed i volontari che ci stanno assistendo senza tregua, sia fuori che dentro gli ospedali, con competenza e dedizione anche a rischio della loro salute. Proprio a loro, che si trovano in prima linea, dedichiamo qualche sacrificio in più. Un pensiero grato va anche ai nostri esercizi commerciali che con grande impegno stanno garantendo ai cittadini del comune tutto quello che serve per le esigenze quotidiane".