Coronavirus, si rinforza la stazione dei carabinieri di Gallicano

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 23 marzo 2020, 16:37

Sono 184 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 21 le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 30 le guarigioni cliniche e 109 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2.301

lunedì, 23 marzo 2020, 16:26

Le norme a sostegno di imprese e famiglie inserite nel decreto “Cura Italia” non hanno ancora affrontato alcune questioni fondamentali soprattutto per le attività commerciali. Primo tra tutte quella dell’eventuale sospensione dell’affitto nel caso l’impresa sia tra quelle chiuse per decreto

lunedì, 23 marzo 2020, 14:58

Un'area di alta pressione centrata sull'Europa nord-orientale sta richiamando masse d'aria fredda verso la Toscana. Il fenomeno renderà possibile, tra questa notte e le prime ore del mattino di domani, martedì 24, possibili gelate nelle vallate riparate dal vento

lunedì, 23 marzo 2020, 13:54

Il comune, nel rispetto della normativa e nell'interesse e tutela della popolazione, proseguirà in questa operazione. Il sindaco Francesco Angelini ringrazia ancora i volontari che formati e adeguatamente protetti compiono questo servizio

lunedì, 23 marzo 2020, 13:19

Gli Ncc della Toscana mettono a disposizione i loro mezzi nell'emergenza sanitaria da coronavirus. Lo annuncia il presidente di Azione Ncc, Giorgio Dell'Artino

lunedì, 23 marzo 2020, 12:39

In relazione all'emergenza Coronavirus, l'Unione Comuni Garfagnana, in sinergia con la Azienda Usl Toscana nord ovest, ha provveduto all’attivazione di un servizio di assistenza e supporto alla cittadinanza utilizzando la rete degli psicologi volontari della squadra maxi emergenze della Regione Toscana