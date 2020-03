Garfagnana



Coronavirus, terzo caso a Minucciano

venerdì, 27 marzo 2020, 08:14

E' stato ufficializzato il terzo tampone positivo al Covid-19 nel comune di Minucciano. Ad annunciarlo, in una lettera rivolta ai propri concittadini, lo stesso sindaco Nicola Poli.



"Lui e coloro che con lui hanno avuto contatti significativi - spiega il primo cittadino - sono stati immediatamente sottoposti a quarantena, secondo i protocolli. Tuttavia, responsabilmente, avevano già provveduto all'auto-isolamento non appena manifestati i primi sintomi, dietro le prescrizioni del medico di famiglia date in coordinamento con il sottoscritto. Le sue attuali condizioni sono buone, così come confortanti risultano quelle degli altri due contagiati".



"L'amministrazione comunale - conclude il sindaco -, sicura di interpretare il pensiero di tutta la comunità, si stringe ai suoi compaesani e alle loro famiglia, rinnovando loro i sentimenti di sincera vicinanza e solidarietà. La battaglia è in corso; insieme dimostreremo di essere più forti del virus. Stiamo a casa; rimaniamo uniti; rispettiamo le prescrizioni, con pazienza e nella consapevolezza che, prima di tutto, sono date per il bene nostro e dei nostri cari".