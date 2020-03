Coronavirus, un'intera famiglia di sei persone contagiata a Vagli

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 26 marzo 2020, 17:20

Prima in Italia a partire, la Regione Toscana ha iniziato a stipulare convenzioni per l'istituzione di “alberghi sanitari”, distribuiti su tutto il territorio, nei quali sarà garantita idonea sorveglianza infermieristica e medica per i pazienti COVID – 19.

giovedì, 26 marzo 2020, 17:07

Sono 254 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 16 i nuovi decessi. Salgono dunque a 3.226 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 27 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 68 le guarigioni cliniche e 158 i decessi

giovedì, 26 marzo 2020, 15:28

Oltre mille chiamate al numero verde "emergenza e guasti" - tutte gestite nei tempi- e quasi 700 interventi sulle reti e sugli impianti (oltre 550 interventi nel settore acquedotto e circa 140 nel settore fognatura e depurazione): questi sono i dati del lavoro del Gestore idrico GAIA S.p.A.

giovedì, 26 marzo 2020, 14:38

Vento e neve continueranno ad interessare la Toscana per tutta la giornata di oggi ed in parte anche quella di domani, venerdì 27 marzo. La sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per vento, su quasi tutta la regione, fino alle ore 20 di domani

giovedì, 26 marzo 2020, 13:56

Paola, Alberta, Lucia, Lorella, Maria Grazia, Carlo. Sono gli infermieri del 118 territoriale Mediavalle e Garfagnana, che giornalmente combattono questa guerra sul campo, in prima linea, contro questo dannato nemico invisibile

giovedì, 26 marzo 2020, 12:15

L’obiettivo, articolato ed ambizioso, è quello di costruire per ogni corso d’acqua del comprensorio una “carta d’identità”: uno strumento, cioè, che raccolga tutte le informazioni che riferiscono a quel canale, in modo di poter scegliere il tipo di manutenzione più efficace e puntuale possibile