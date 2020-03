Garfagnana



Coronavirus, viaggiare informati: 10 risposte a 10 quesiti

martedì, 10 marzo 2020, 14:53

In queste ore di confusione, legata all'estensione delle restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus, sono in molti, anche in Valle del Serchio, a domandarsi cosa sia lecito o non lecito fare, per non incorrere in sanzioni, da parte delle forze dell'ordine, o, peggio ancora, in azioni che possano, in qualche modo, diffondere il contagio.



Riportiamo di seguito qualche Q&A (domanda e risposta), sperando, in parte, di rispondere ad alcune delle questioni più ricorrenti:



Posso uscire di casa per una passeggiata?



Sì, ma non in luoghi affollati e solo se non si crea assembramento e comunque tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone, evitando comunque la formazione di gruppi.



Posso andare a fare la spesa in un altro comune?



La spesa deve essere effettuata in prossimità della residenza/domicilio quindi prioritariamente nel proprio comune.



I ragazzi/bambini/famiglie possono andare al parco?



Sì, purché i luoghi non siano affollati e non si crei assembramento e comunque sempre tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone.



Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal DPCM?



No, gli spostamenti sono consentiti solo per motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità (es. spesa alimentare) o per motivi di salute secondo DPCM.



Sono un nonno/nonna che deve andare all’interno del Comune o in altro Comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a lavorare, posso andare?



Sì, spostamento consentito per necessità.



Sono un genitore separato, posso andare a prendere mio figlio a casa dell’altro genitore?



Sì, spostamento consentito per necessità.



Sono un lavoratore dipendente, posso recarmi sul posto di lavoro?



Sì, lo spostamento per motivi di lavoro é consentito.



Sono un artigiano/libero professionista/lavoratore autonomo, posso spostarmi per lavoro?



Si, spostamento consentito per esigenze lavorative – portarsi dietro autocertificazione/documentazione che comprovi la necessità dello spostamento.



Sono un libero professionista, posso spostarmi liberamente?



No, solo se per comprovate esigenze lavorative dimostrabili.



Ho i genitori anziani da accudire posso recarmi a casa loro?



Sì, spostamento consentito per necessità.