Garfagnana : piazza al serchio



Da Andrea Carrari un appello: “Rimanete a casa! La mia riconoscenza a chi lavora per gli altri”

venerdì, 20 marzo 2020, 13:15

Il sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari, in questo difficile momento, si rivolge alla propria cittadinanza con un appello accorato.

“Chi mi conosce sa che sono una persona che ama stare tra la gente – dice il primo cittadino - un saluto, una parola, una stretta di mano; purtroppo in questo momento tutto ciò non è concesso, pertanto mi affido a questo strumento per esprimere la mia vicinanza ad ognuno di voi. Stiamo vivendo un momento storicamente difficile, per questo diventano fondamentali la collaborazione e l’impegno di tutti: se rispettiamo le regole, insieme ce la possiamo fare, ma ognuno deve fare la sua parte! Vi chiedo massima attenzione e prudenza, rimanete a casa!”.

Parole di ringraziamento e stima vanno a quanti lavorano in favore della comunità, mettendo a repentaglio la propria salute. “Ad oggi è questo il metodo più sicuro per rallentare la propagazione del virus. Un caloroso ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri e ai volontari della Misericordia, alla Protezione Civile, ai corrieri agli autostrasportatori e a tutte le persone che in questo momento hanno dimostrato solidarietà e generosità. Grazie inoltre alla disponibilità dei bottegai di paese, ai supermercati e alle nostre farmaciste. Insieme ce la faremo”.