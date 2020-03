Garfagnana



Decreto "Cura Italia", misure straordinarie per sanità, famiglie e lavoro: ecco a chi rivolgersi

venerdì, 20 marzo 2020, 14:23

In relazione alla situazione prolungata di emergenza per Coronavirus, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 di martedì 17 marzo 2020 il decreto-legge “Cura Italia” contenente una serie di misure straordinarie per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza che forniscono una prima risposta per affrontare l’emergenza.

L’Unione Comuni Garfagnana ha provveduto ad attivare un coordinamento a livello locale per favorire una maggiore conoscenza delle disposizioni a tutela dei lavoratori e azioni di sviluppo connesse tra le associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e patronati, al fine di fornire un primo contatto immediato per tutti coloro che necessitano di chiarimenti e informazioni sulle procedure di richiesta, stante l’impossibilità degli spostamenti per le restrizioni in atto.

E’ intenzione dell’Ente, superata la fase emergenziale, partecipare alla promozione di progetti e iniziative in collaborazione con le amministrazioni locali e la Regione Toscana per stimolare attività per la ripresa dell’economia attraverso le varie misure che verranno varate a livello nazionale ed europeo.

Alla luce di questo il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi invita gli interessati ad attivarsi presso gli uffici di competenza, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali di riferimento che, peraltro, desidera ringraziare per la collaborazione ricevuta nell’aver fornito questa prima serie di contatti utili:

CGIL: tel. 0583/44151 – email m.massari@lucca.tosc.cgil.it

CISL: tel. 0583/508811 – email lucca.inas.it – n. verde 800249307

UIL: tel. 0583/1808800 – 0583/1808888 – email stefaniafontanini69@gmail.com

CIA: tel. 0583/62732 – email l.taddei@cia.it

COLDIRETTI: tel.0583/62260– email castelnuovo.lu@coldiretti.it o paola.lunardi@coldiretti.it

CONFCOMMERCIO: tel. 335/5722988 – email info@confcommercio.lu.it

CONFARTIGIANATO: tel. 338/8453267 – email segreteria@sogesa2000.it

tel. 335/5708764 – email gianluigiguidi@yahoo.it

CONFESERCENTI: tel. 0583/43281 – lucca@confesercentitoscananord.it

CONFINDUSTRIA

TOSCANA NORD: tel. 0583/4441

- diritto del lavoro e ammortizzatori sociali:

s.legnaioli@confindustriatoscananord.it

- Protocolli di sicurezza:

r.giusti@confindustriatoscananord.it

- Credito ed economico:

d.chersi@confindustriatoscananord.it