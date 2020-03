Decreto "Cura Italia": misure straordinarie per sanità, famiglie e lavoro

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:47

Ventiquattro ore e le Asl riceveranno l’elenco delle strutture alberghiere che saranno utilizzabili per ospitare i malati e il personale medico risultati positivi al virus ma asintomatici, come pure medici e infermieri, pur negativi, che per maggior tutela dei familiari con cui vivono, visto il contatto ripetuto con i malati,...

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:23

In attuazione dell'ordinanza n. 16 emessa oggi, 18 marzo 2020 dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, la Regione ha deliberato di realizzare un totale di 280 postazioni aggiuntive di terapia intensiva come ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19

mercoledì, 18 marzo 2020, 17:39

Il Consiglio di Amministrazione del Gestore idrico GAIA S.p.A., riunitosi in videoconferenza con la Direzione e i Responsabili del servizio, ha deliberato una prima serie di misure a tutela degli utenti, in ragione della situazione di emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:01

A seguito della pubblicazione del decreto legge Cura Italia che, fra le altre cose, stanzia oltre tre miliardi di euro per finanziare la cassa integrazione in deroga, la Regione Toscana ha aggiunto 60 milioni derivanti da proprie risorse con un accordo con le parti sociali

mercoledì, 18 marzo 2020, 14:37

Sono state 8654 le persone controllate di cui 279 denunciate, 5 per false dichiarazioni e 2 per altri reati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 7836, 4 i titolari denunciati

mercoledì, 18 marzo 2020, 13:56

In relazione all'emergenza Coronavirus, l'Unione Comuni Garfagnana, in sinergia con la Azienda Usl Toscana nord ovest, ha provveduto all’attivazione di un servizio di consegna a domicilio di alimenti, farmaci e altri beni materiali a cui hanno aderito le associazioni di Protezione Civile della Garfagnana