Duecento ricette dalla Garfagnana: al tempo del Coronavirus ci ritroviamo in cucina

martedì, 31 marzo 2020, 12:33

La Regione Toscana, dopo averle attivate presso i medici e i pediatri di famiglia, ha esteso anche ai medici specialisti la possibilità di inviare ai pazienti le ricette via SMS, senza che questi si muovano da casa

martedì, 31 marzo 2020, 10:42

Le Organizzazioni agricole toscane hanno incontrato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi per affrontare i problemi degli allevatori e per valutare il ruolo che può svolgere la GDO in questa fase di particolare difficoltà

martedì, 31 marzo 2020, 10:24

«Anche nelle Rsa come quella di Gallicano subito dispositivi di protezione individuale come per i sanitari, o saranno focolai a ripetizione»: l’allarme arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti alla luce dell’escalation di contagi che nella Rsa di Gallicano hanno raggiunto quota 24

lunedì, 30 marzo 2020, 19:33

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

lunedì, 30 marzo 2020, 16:41

Sono 290 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 16 i nuovi decessi. Salgono dunque a 4.412 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 33 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 98 le guarigioni cliniche e 231 i decessi

lunedì, 30 marzo 2020, 16:35

Secondo caso di positività al Covid-19 nel comune di Camporgiano. A segnalarlo il primo cittadino Francesco Pifferi che spiega come sia collegato alla difficile situazione, in termini di contagi, che si è venuta a determinare presso la Rsa di Gallicano