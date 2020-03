Garfagnana



"Fare e conoscere": un antidoto mentale al Covid-19

giovedì, 19 marzo 2020, 13:32

Dai diversi territori in cui vive ed è operativa l’associazione Mangia Trekking (dal mare alle montagne), giovani e meno giovani, intervengono a proposito del progetto “fare e conoscere”, che da alcuni giorni, si propone di contribuire ad essere un valido antidoto mentale al Covid-19 che ci costringe in casa. Sui social si aggiungono, tanti contributi, immagini, e suggerimenti per impegnare il tempo in modo utile e propedeutico all’Alpinismo Lento. L’attività che coniuga alpinismo/escursionismo con cultura, tradizione e religione, in una realtà turistico sportiva a favore dei territori.



Al momento tra gli argomenti più dibattuti vi è l’alimentazione. Per esempio, Maria di Sarzana propone di consumare verdure di stagione locali, con particolare attenzione al cavolo, che ha importanti proprietà antitumorali. La giovane ingegnere, Silvia di Matera, suggerisce colorati e leggeri “centrifugati” che sono ricchi di vitamine. La sua ricetta per due persone è: "due arance, due mele, mezzo limone ed una carota, con l’aggiunta di un piccolo pezzo di zenzero". Quest’ultimo in quanto eccellente antinfiammatorio e digestivo.



Facendo riferimento invece al “sistema nervoso autonomo”, viene evidenziato quanto in questo momento, sia importante ascoltare buona musica, ed essere sereni, tranquilli ed in forma, perché gli stati d’ansia e di timore contribuiscono a ridurre le difese immunitarie. In tal senso, Alessandra di La Spezia invita a praticare il “Plank”, un esercizio fisico che stabilizza la colonna vertebrale e tonifica la muscolatura dell’intero corpo. Sono necessari almeno 30 secondi di contrazioni isometriche ripetute almeno 4 volte per avere un valido aiuto a migliorare la postura e l’elasticità corporea. Mentre, Mara di Lucca, per distendere la mente e continuare a praticare l’alpinismo lento negli splendidi ambienti naturali propone immagini dell’isola Palmaria e del Mar Ligure osservati dalle vette delle Alpi Apuane.