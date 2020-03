Garfagnana



Farmaci a domicilio da Vagli

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:03

I farmacisti di Vagli Sotto si mettono a disposizione di tutta la comunità di Vagli (Vagli Sopra, Vagli Sotto e Roggio) e persino fuori comune, nei paesini limitrofi, per la consegna di farmaci a domicilio.



"In questa situazione di emergenza - spiegano - stiamo cercando di attivare tutto quello che possiamo per starvi vicino. Non uscite di casa, in particolare se anziani, è molto importante".



Per le ordinazioni chiamate questi numeri:



Dott. Giorgio Pardini: ????3451388922

Farmacia di Vagli Sotto: ????0583664240

Grazie Barbara e Giorgio!