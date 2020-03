Garfagnana



Festa della Donna: la solidarietà non si ferma e “Non ti scordar di te” fa rete

venerdì, 6 marzo 2020, 19:22

Ricordare il ruolo indispensabile della donna, sia nella società, sia nella famiglia. Questo è certamente uno dei significati della festa dell’8 marzo.

L’Associazione Non Ti Scordar di Te, con sede a Gallicano e a Castelnuovo di Garfagnana, che combatte la violenza contro le donne, proprio per la Festa della Donna, ha promosso la realizzazione di un gadget, al quale hanno contribuito, in una rete di solidarietà, altre due associazioni: Lo Sterpaio di San Pietro in Campo e Il Filo di Arianna di Gallicano.

Mani di donne operose, ma anche di uomini generosi, e degli allievi dell’istituto alberghiero di Barga, guidati dal professor Giuseppe Greto, riuniti nel progetto di inclusione sociale “Abili pasticceri e non solo”, al quale partecipa anche l’Azienda Agricola “Podere ai Biagi” di San Pietro in Campo, hanno realizzato dei dolcetti dal nome Non Ti Scordar di Te, a base di grano saraceno.

Per il confezionamento, in un’ottica del rispetto dell’ambiente, sono stati utilizzati dei barattoli di vetro riciclati, abbelliti con cura e originalità creativa.

Grazie al lavoro dell’Associazione Il Filo di Arianna, il gadget è arricchito con una collana con un ciondolo in ceramica a forma di cuore e che reca la scritta “Non ti scordar di te”.

Un barattolo di vetro, fragile, come ognuno di noi, custodisce “dolcezza”, “cuore” e un invito alla donne a volere e a cercare il proprio bene.

Per informazioni: https://www.facebook.com/nontiscordardite.puntoascoltoantiviolenza/