Filicaia, il comitato paesano a servizio della cittadinanza

venerdì, 13 marzo 2020, 15:12

Il Comitato Paesano di Filicaia comunica di aver attivato a favore dei paesani un servizio quotidiano e completamente gratuito per: ritiro ricette mediche e relative acquisti di medicinali; spesa quotidiana di prodotti alimentari e non; pagamento bollettini postali e servizi postali in genere; spesa per acquisto pellet da riscaldamento. Coloro che avessero necessità possono contattare il numero telefonico del comitato paesano 349 5410286.