Garfagnana



Fillea CGIL Lucca: “Preoccupati per gli effetti del Coronavirus sulle aziende”

lunedì, 2 marzo 2020, 13:21

Fillea CGIL Lucca si dichiara preoccupata per gli effetti che il Coronavirus può portare nelle aziende del territorio. “In particolar modo nel lapideo e nel legno, i comparti più a rischio tra quelli seguiti dalla Fillea Cgil in quanto le loro attività sono soggette a rapporti con l’estero. Riteniamo che sia necessario rafforzare il coordinamento tra stato e regioni e che sia dato aiuto non solo alle zone rosse ma a tutte quelle che direttamente o indirettamente stanno subendo ingenti danni”.

“Con calma e grande senso civico vanno attuate tutte le misure di sicurezza indicate dagli organismi sanitari ma è altrettanto importante gestire questa difficile situazione senza creare allarmismi e panico fra le persone. Come Fillea Cgil ci faremo sentire a tutti i livelli per stimolare le istituzioni affinché le imprese e i lavoratori non siano lasciati soli ad affrontare questa emergenza. Ricordiamo che le nostre sedi in tutta la Provincia di Lucca sono aperte per l’accoglienza e la tutela dei lavoratori”.