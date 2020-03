Florovivaismo, Confagricoltura: "In Toscana a rischio 850 milioni di fatturato e 12 mila dipendenti"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 19 marzo 2020, 11:27

Tutti i settori economici stanno soffrendo per l'emergenza Coronavirus, ma ce n'è uno che risulta particolarmente colpito: si tratta della filiera florovivaistica, fiori recisi e piante in vaso, settore che proprio in primavera produce il 75% del fatturato complessivo dell'intero anno. Questo l'allarme lanciato da Confagricoltura Lucca da parte del...

giovedì, 19 marzo 2020, 09:48

Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca, interviene in merito al Decreto "Cura Italia" uscito ieri notte in Gazzetta Ufficiale

mercoledì, 18 marzo 2020, 20:25

A Gallicano, ad oggi, zero contagiati, un solo tampone fatto (in attesa di risultato), 20 persone in quarantena e sette in isolamento fiduciario. In Garfagnana invece circa 200 persone, tra quarantena e isolamento, di cui 29 si sono aggiunte oggi in quarantena

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:26

Sono 277 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.330 i contagiati dall’inizio dell’emergenza

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:47

Ventiquattro ore e le Asl riceveranno l’elenco delle strutture alberghiere che saranno utilizzabili per ospitare i malati e il personale medico risultati positivi al virus ma asintomatici, come pure medici e infermieri, pur negativi, che per maggior tutela dei familiari con cui vivono, visto il contatto ripetuto con i malati,...

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:23

In attuazione dell'ordinanza n. 16 emessa oggi, 18 marzo 2020 dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, la Regione ha deliberato di realizzare un totale di 280 postazioni aggiuntive di terapia intensiva come ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19