Garfagnana



Gaia spa non si ferma: il lavoro durante l'emergenza

giovedì, 26 marzo 2020, 15:28

Oltre mille chiamate al numero verde "emergenza e guasti" - tutte gestite nei tempi- e quasi 700 interventi sulle reti e sugli impianti (oltre 550 interventi nel settore acquedotto e circa 140 nel settore fognatura e depurazione): questi sono i dati del lavoro del Gestore idrico GAIA S.p.A. dal 9 al 25 marzo, in piena emergenza Coronavirus. Nonostante la crisi sanitaria in corso, i servizi essenziali gestiti da GAIA non hanno subito mai blocchi o rallentamenti: gli operativi sono scesi in strada a riparare perdite, disostruire fognature e controllare impianti, in risposta alle segnalazioni dei cittadini, garantendo la normale erogazione di un servizio pubblico irrinunciabile.



Grazie agli operai ma anche agli amministrativi: anche dopo la chiusura degli sportelli al pubblico non si è mai fermata l'assistenza sulle pratiche commerciali e sulle bollette (al momento prorogate di 30 giorni e comunque rateizzabili attraverso piani speciali di pagamento). Dal 9 marzo ad oggi GAIA ha risposto a circa 3200 chiamate al numero di consulenza commerciale, di cui già oltre mille gestite in smart working. Sono invece 1.122 le pratiche gestite on line, attraverso gli strumenti di assistenza da remoto attivati.



L'operatività è stata assicurata dal Gestore idrico grazie allo sviluppo di un Piano emergenziale a cui un gruppo di lavoro interno, appositamente costituito, ha iniziato a lavorare già da inizio febbraio, quando giungevano le prime notizie dal nord italia della rapida diffusione del virus. Il Piano ha definito, in caso di pandemia, le modalità di erogazione dei servizi prioritari, attraverso una strategica allocazione di personale, fissando contemporaneamente strumenti, dispositivi e procedure da utilizzare per la salvaguardia della salute di dipendenti e utenti.

Tra le misure di sicurezza intraprese ricordiamo: la rapida chiusura degli sportelli al pubblico, in ottemperanza alle prescrizioni del Governo, e lo spostamento on line delle attività connesse, potenziando gli strumenti di assistenza virtuali come telefono e sito web. Dal 11 marzo buona parte di dipendenti sono stati messi in modalità smart working (oltre 200 ad oggi), fornendo loro dispositivi e software per lavorare da casa. Gli operativi del servizio acquedotto e fognatura svolgono, se possibile, gli interventi in regime di monooperatore rispettando le misure di distanziamento sociale e i dispositivi di sicurezza. L'azienda ha inoltre sospeso le attività formative, le selezioni di personale, le attività di sostituzione programmata dei contatori, la preventivazione dei nuovi allacci ed in generale limitate le attività di preventivazione. Tutte le riunioni sono condotte al telefono o in videoconferenza.



Per contattare GAIA S.p.A. ricordiamo Il numero di consulenza telefonico: 800-223377 (da telefonia mobile 199-113377). Attraverso una chiamata al numero verde si verrà assistiti da un operatore che potrà scambiare documenti anche via email. In alternativa, per chi preferisce fare tutto per iscritto, sul sito web del Gestore (www.gaia-spa.it) è presente una form di contatto (banner in verde) per inoltrare richieste di ogni genere: dopo aver lasciato un contatto compilando l'apposito modulo, si sarà ricontattati da un referente di zona. Per segnalare guasti il numero verde da contattare è invece 800-234567.