Garfagnana e Valle del Serchio si presentano in Germania

mercoledì, 4 marzo 2020, 11:01

Si è concluso nei giorni scorsi l’importante appuntamento con la F.RE.E, la fiera del turismo e del tempo libero, tenutasi in Germania, a Monaco di Baviera, dal 19 al 23 febbraio, importante manifestazione, ormai storica, sul turismo per famiglie ed attività all’aria aperta. Con oltre 130.000 visitatori stimati, ha rappresentato un momento di promozione turistica per molte regioni italiane presso il padiglione dell’ENIT. L’ Ambito Garfagnana - Media Valle del Serchio ha potuto partecipare, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, promuovendo al meglio il proprio territorio, focalizzandosi in particolar modo su turismo attivo (natura e sport), turismo slow, cicloturismo e cammini storici, in appuntamenti mirati con tour operator internazionali e distribuendo al pubblico il nuovo materiale promozionale.

La F.RE.E., come la BIT Milano, è stato un momento prezioso e di grande crescita per l’Ambito poiché, oltre ad essere un’occasione di promozione, ha rappresentato anche sede di confronto tra Ambiti toscani e, in particolare, con l’Ambito Turistico Lunigiana con il quale si è attivata una positiva sinergia operativa per la promozione dei territori contermini che esprimono realtà con caratteristiche e peculiarità omogenee.

Il 2020 rappresenta il primo anno di questa nuova impostazione di promozione sovracomunale dei territori della Toscana e delle aree interne che, pur rappresentate da zone di considerevole valore naturalistico e ambientale, non hanno ancora espresso al meglio le loro potenzialità.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, in qualità di rappresentante dell’Ambito Turistico Garfagnana - Media Valle del Serchio, evidenzia come questa nuova collaborazione con Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica rappresenti una opportunità unica che deve essere recepita e sviluppata.

Un ringraziamento a tutti gli operatori turistici dell’Ambito per la collaborazione ricevuta nella consapevolezza che, in questo difficile momento di congiuntura internazionale, ogni opportunità rappresenta un momento importante di promozione dell’offerta per attrarre nuovi mercati.