Garfagnana



Gaspari: "A Castiglione 13 persone in quarantena volontaria"

venerdì, 20 marzo 2020, 19:13

Il sindaco di Castiglione di Garfagnana, Daniele Gaspari, scrive una lettera ai propri concittadini per aggiornarli sulla situazione dovuta all'emergenza Coronavirus nel suo comune.



"Carissimi concittadini e concittadine,

sono passati ormai dieci giorni dal Decreto del Presidente del Consiglio in merito all'emergenza coronavirus, che da allora ci vede chiusi in casa, e mi pare doveroso comunicare a tutti i cittadini di Castiglione che non ho avuto segnalazioni da parte dell’Asl di casi di positività nel nostro comune, mentre abbiamo 13 persone in quarantena volontaria perchè rientrate da “ex zone rosse” o perchè potrebbero aver avuto possibili contatti con persone positive.



Ma questo non significa che siamo immuni!



Nel nostro territorio attualmente la situazione non sia particolarmente difficile, dobbiamo guardare a quello che purtoppo il virus sta facendo nelle zone più colpite e questo ci deve spingere tutti ancor di pìù a mantenere il rispetto di tutte le norme, che ormai sia a livello locale che nazionale sentiamo ripetere costantemente.



Nonostante i numerosi appelli quotidiani però, mi giungono segnalazioni che il rispetto del Decreto e delle disposizioni da parte di alcuni non venga preso nella giusta considerazione, si continua a girare troppo, troppe persone vanno a fare la spesa molto spesso creando assembramenti pericolosi,....ancora non abbiamo capito che non possiamo andare a visitare o giocare a carte con i vicini !



Voglio ringraziare i Carabinieri di Castiglione che stanno controllando il territorio, la Polizia Municipale e la Protezione Civile, ma ritengo che il primo controllo sia quello di noi stessi tramite il buon senso. Dobbiamo pensare al bene comune, al bene di tutti noi, dei nostri anziani che nel nostro comune sono un numero importante. Ringrazio tutte le persone che pur rischiando, lavorano quotidianamente per non far fermare il mondo ed un particolare ringraziamento ed abbraccio simbolico a tutti gli operatori del settore sanitario ed a tutti i volontari delle varie associazioni, che lavorano e si impegnano mettendo in primo piano il bene e la salute comune.



Voglio concludere con una comunicazione perchè domenica 22 marzo alle ore 17,00 nella Chiesa di San Michele Arcangelo di Castiglione di Garfagnana verrà celebrata, chiaramente a porte chiuse, la messa dal parroco Don Giovanni Grassi al termine della quale indicherà la Madonna del Rosario che salvò Castiglione dalla peste del 1631, ed il dono ancora oggi viene ricordato nelle Festa del Regalo nella prima domenica di ogni anno.



La messa sarà trasmessa in diretta da Noi TV e streaming dalle ore 17,00.



Voglio salutarvi tutti e ricordarvi di essere responsabili, dobbiamo avere fiducia e speranza....”RESTIAMO A CASA “ e “TUTTO ANDRA' BENE”, e come diceva Madre Teresa:



“A volte perdiamo la speranza e pensiamo che sia la fine...

ma tu fermati un attimo, respira e ricorda....

è solo un brutto periodo, passerà!"



Il Sindaco



Gaspari Daniele