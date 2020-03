Giannini: "Contagiato di Calomini, vicino a lui e alla sua famiglia"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 16 marzo 2020, 20:51

Il sindaco di Sillano-Giuncugnano, Roberto Pagani, si è voluto rivolgere ai propri concittadini per invitarli a restare a casa in questi giorni di emergenza Coronavirus

lunedì, 16 marzo 2020, 18:27

Il presidente e i sindaci dell'Unione Comuni della Garfagnana, addolorati per la notizia, partecipano al lutto della famiglia Grassi e dell'intera comunità di Fivizzano per la scomparsa di Paolo Grassi, già sindaco del comune

lunedì, 16 marzo 2020, 17:45

In tutti gli ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, tante le iniziative di solidarietà per aiutare le strutture sanitarie a far fronte al Covid-19

lunedì, 16 marzo 2020, 17:35

Spesa a domicilio per anziani, per le categorie a rischio, per le persone che non possono uscire dalla propria abitazione e che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti per la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità

lunedì, 16 marzo 2020, 17:15

Sono 85 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 866 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Sette guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), cinque guarigioni cliniche e 14 decessi

lunedì, 16 marzo 2020, 15:44

25 miliardi di denaro fresco e flussi per 350 miliardi: sono i numeri previsti dal decreto governativo, denominato 'Cura Italia', con il quale l'Esecutivo vuole dare le prime risposte a seguito delle difficoltà che tutta la popolazione sta incontrando a causa della diffusione del CoVid-19