Garfagnana



I sindaci della Garfagnana: "Cordoglio per la scomparsa di Paolo Grassi, ex sindaco di Fivizzano"

lunedì, 16 marzo 2020, 18:27

Il presidente e i sindaci dell'Unione Comuni della Garfagnana, addolorati per la notizia, partecipano al lutto della famiglia Grassi e dell'intera comunità di Fivizzano per la scomparsa di Paolo Grassi, già sindaco del comune.



"Paolo - spiegano - tanto ha dato per la Sua comunità e per tutto il comprensorio della Toscana nord occidentale. Amico della terra di Garfagnana con la quale, nei vari ruoli che lo hanno visto impegnato nell'amministrazione locale, ha collaborato con lealtà in una visione strategica rivolta a creare nuove opportunità di sviluppo e crescita per i nostri territori, condividendo e affrontando, per risolverle, le tante problematiche comuni. La Sua schiettezza e determinazione rimarranno indelebili in tutti coloro che lo hanno conosciuto, come il suo attaccamento alla terra e alla gente di Lunigiana. Grazie Paolo!"