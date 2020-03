Garfagnana



Il bilancio in Valle del Serchio: 106 i positivi, sei le persone decedute

domenica, 29 marzo 2020, 11:50

di simone pierotti

In questi giorni di emergenza, diventa difficile anche per gli organi di stampa orientarsi in mezzo a continui comunicati e una pioggia di notizie, a volte anche discordanti, sulle cifre dei casi legati all’epidemia da coronavirus.

Per questo, verifichiamo ogni fonte e ogni numero disponibile ma spesso ciò può non essere sufficiente: tuttavia, con il beneficio di inventario, al termine della settimana cerchiamo di fare un bilancio dei numeri disponibili, anche per offrire al lettore una traccia che, ripetiamo, non ha alcun dogma di verità piuttosto di un tentativo di ricostruzione il più possibile fedele.

La situazione dei numeri in Valle del Serchio ha purtroppo subito una preoccupante impennata ieri sera, con la comunicazione dei casi di positività degli ospiti e degli operatori sanitari della struttura R.S.A. di Gallicano: alla fine ben 19. La nostra analisi statistica, va sottolineato, tiene conto della residenza dei soggetti.

Ad oggi in Valle del Serchio il numero dei positivi al coronavirus sale a 106 persone, comprese le 6 che purtroppo sono decedute. Rispetto a sette giorni fa, è di 57 unità l’incremento dei positivi (e 4 deceduti). Dei 57, 41 fanno parte dell’area Garfagnana, mentre 16 della Media Valle.

Ad oggi il comune con il maggior numero di positivi resta Castelnuovo di Garfagnana, con un totale di 31 persone (compresi i 3 deceduti e un cittadino non domiciliato nel comune) ma con un incremento di “soltanto” 8 persone nell’ultima settimana. A Pieve Fosciana il numero dei positivi è salito a 10 (di cui 2 non domiciliati e 2 nella RSA di Gallicano), a Gallicano sono 8 (N.B.: da considerare la locale RSA con 19 casi di positività di cui 7 residenti in Gallicano, e 1 operatore di Lucca), a San Romano in Garfagnana 3 in totale, 1 caso anche a Castiglione di Garfagnana. Deceduto il Maestro Luigi Roni, il primo caso del comune di Fabbriche di Vergemoli a cui se ne aggiunge un altro, ospite della RSA di Gallicano (totale comune 2). Sono 5 i comuni della Garfagnana in cui si segnalano nuovi casi: il caso più eclatante è quello di Vagli Sotto, con 7 persone positive, 6 appartenenti allo stesso nucleo familiare oltre ad un cittadino non domiciliato nel comune, poi 3 casi a Minucciano, 3 casi a Piazza al Serchio (di cui 1 ospite alla RSA di Gallicano), 2 casi a Molazzana (entrambi ospiti della RSA di Gallicano) e 1 caso sia a Camporgiano che Villa Collemandina. Non si registrano casi a Careggine, Sillano Giuncugnano e Fosciandora.

Nella Media Valle sono stati 16 i casi di positività negli ultimi 7 giorni, mentre dobbiamo purtroppo registrare un decesso nel comune di Bagni di Lucca.

A Borgo a Mozzano sono 9 i casi (tra cui l’ospite della RSA di Gallicano deceduto e una persona non domiciliata nel comune), così come a Barga e a Coreglia Antelminelli (1 RSA di Gallicano), a Pescaglia 4, a Bagni di Lucca 3, compresa la persona deceduta e 1 ospite della RSA di Gallicano.

GARFAGNANA: 72 casi (+41 casi rispetto al 21/3)

Castelnuovo di Garfagnana 31 (tra cui 3 uomini deceduti e 1 cittadino non domiciliato)

Pieve Fosciana 10 (tra cui 2 nella RSA Gallicano + 2 non domiciliati)

Gallicano 8 (N.B.: presso la locale RSA sono 19 i casi di positività)

Vagli Sotto 7 (tra cui 1 cittadino non domiciliato)

Minucciano 3

Piazza al Serchio 3 (tra cui 1 ospite RSA Gallicano)

San Romano in Garfagnana 3

Molazzana 2 (entrambi ospiti RSA Gallicano)

Fabbriche di Vergemoli 2 (tra cui 1 uomo deceduto e 1 ospite RSA Gallicano)

Castiglione di Garfagnana 1

Camporgiano 1

Villa Collemandina 1

Sillano Giuncugnano 0

Careggine 0

Fosciandora 0

MEDIAVALLE: 34 casi (+16 casi rispetto al 21/3)

Barga 9

Borgo a Mozzano 9 (tra cui 1 deceduto e 1 non domiciliato)

Coreglia Antelminelli 9 (tra cui 1 nella RSA Gallicano)

Pescaglia 4

Bagni di Lucca 3 (tra cui 1 deceduto e 1 ospite RSA Gallicano)

VALLE DEL SERCHIO (totale): 106 casi (+57 casi rispetto al 21/3)