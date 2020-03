Interrotta per frana la sp48 di Villa Collemandina

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 2 marzo 2020, 16:24

Anche l'organizzazione sindacale provinciale Ugl di Lucca si dichiara a sostegno della bidella Tanya Verona della scuola primaria di Villa Collemandina che, proprio stamattina, ha ricevuto la solidarietà del gruppo di genitori presso gli impianti sportivi del comune

lunedì, 2 marzo 2020, 14:21

Da oggi (2 marzo 2020) in Azienda USL Toscana nord ovest sono iniziati i corsi di formazione aziendale specifici sul Coronavirus “Covid-19”

lunedì, 2 marzo 2020, 14:05

Un nuovo caso sospetto positivo al Coronavirus, registrato ieri sera nel territorio di competenza della Asl sud est, in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità

lunedì, 2 marzo 2020, 13:31

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso oggi un'allerta meteo di colore arancio per l'area nord della Toscana e quindi per gran parte del territorio della provincia di Lucca per abbondanti piogge previste nel pomeriggio odierno (lunedì 2 marzo) in intensificazione nella serata e persistenti nella prima mattinata di domani, martedì 3 marzo

lunedì, 2 marzo 2020, 13:21

Fillea CGIL Lucca si dichiara preoccupata per gli effetti che il Coronavirus può portare nelle aziende del territorio

lunedì, 2 marzo 2020, 13:02

Il sindaco del comune di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani, ringrazia l'amministrazione provinciale per il programma di manutenzione della viabilità in Garfagnana