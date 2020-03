Garfagnana : castiglione di garfagnana



La minoranza: “L’amministrazione tuteli le imprese del territorio”

martedì, 24 marzo 2020, 11:40

di simone pierotti

Il gruppo di opposizione comunale di Castiglione, per voce dei consiglieri Alessandro Lupetti, Renzo Giannotti e Davide Piagentini, interviene sulla difficile situazione attuale.

“Stiamo vivendo un momento difficile, forse il momento più difficile della storia recente dal dopoguerra. In questi giorni il pensiero va sicuramente a tutti coloro che stanno combattendo contro questo virus come le persone risultate positive, le persone in quarantena e purtroppo a tutte le persone che non ci sono più, ma un pensiero grandissimo va anche a tutti i soggetti che si stanno adoperando per lottare contro questo tremendo virus come medici, infermieri, personale della protezione civile, forse dell’ordine e tutte le altre figure impegnate. La salute è indubbiamente il bene maggiore da dover tutelare. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale, a conclusione dell’emergenza, si adoperi, insieme alla collaborazione degli altri comuni della zona, per far sentire la propria voce affinchè vengano potenziati i presidi medici presenti e i servizi offerti”.

“Da non sottovalutare saranno anche le conseguenze economiche che si rifletteranno sia a livello nazionale che a livello del nostro territorio. A tutela delle imprese commerciali chiediamo che vengano sospesi i pagamenti dei tributi locali, gli eventuali canoni di occupazione del suolo e la tassa di soggiorno per gli agriturismi, B&B e delle strutture ricettive per tutto l’anno 2020. Altra richiesta è anche quella che riguarda il rinvio dei pagamenti della refezione scolastica. Ancora una volta, come già fatto durante questo periodo, ribadiamo da parte nostra la massima collaborazione per essere d’aiuto e di supporto alla popolazione del nostro amato comune e per ogni iniziativa volta in questo senso”.