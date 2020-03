Garfagnana



La Radioterapia funziona a regime su tutto il territorio aziendale

sabato, 21 marzo 2020, 15:32

La Radioterapia continua a fornire in maniera adeguata il suo servizio indispensabile alla cittadinanza su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Lo evidenzia il direttore di area omogenea aziendale di Radioterapia, Marcello Mignogna, insieme al direttore del Dipartimento Oncologico Giacomo Allegrini, che ringraziano tutto il personale per l’impegno quotidiano e per la disponibilità dimostrata in questo momento di grave emergenza per il Coronavirus “Covid-19”. Tutti gli operatori del settore - medici, fisici, tecnici, infermieri, personale amministrativo - stanno infatti offrendo un contributo straordinario e lavorano dappertutto nel rispetto delle ordinanze e delle raccomandazioni per venire incontro alle esigenze dei cittadini, che devono quindi essere tranquilli e sapere di essere seguiti e curati al meglio:

“Come area omogenea ed in accordo con l’unità di crisi aziendale - sottolinea il dottor Mignogna - abbiamo elaborato tutta una serie di disposizioni e tutti insieme abbiamo verificato che fossero applicate in ogni sede di Radioterapia dell’Azienda USL Toscana nord ovest, quindi Livorno, Lucca e Carrara, ma si tratta delle stesse procedure che vengono portate avanti anche dai colleghi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana con i quali siano in costante collegamento.

In ognuna delle sedi aziendali sono state realizzate delle aree filtro, in cui vengono controllati in maniera scrupolosa tutti i pazienti, che devono essere rimandati a casa se hanno una temperatura superiore a 37.5.

Sono stati inoltre realizzati percorsi e spazi dedicati, che consentono di trattare i pazienti (e di farli attendere) in condizioni adeguate.

Non è stato facile creare questi percorsi differenziati, soprattutto negli ospedali individuati come “Covid” (Lucca e Livorno), ma grazie alla professionalità ed all’impegno del nostro personale siamo riusciti nell’intento, continuando tra l’altro a lavorare a regime.

Segnalo anche l’importante attività che si sta facendo in Radioterapia a Livorno, insieme anche all’ufficio tecnico ed al personale della sicurezza sul lavoro, per arrivare ad attivare la seconda macchina a partire dal prossimo mese di aprile.

Questo consentirà di migliorare ulteriormente il livello qualitativo ed i tempi d’attesa delle prestazioni che offriamo quotidianamente ai cittadini dell’Asl Toscana nord ovest.

Insomma, grazie al lavoro di squadra garantiamo servizi all’avanguardia su tutto il territorio aziendale, anche in questo momento di emergenza Coronavirus”.