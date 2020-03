Garfagnana



L’arcivescovo Giulietti a Pieve Fosciana per una messa alla chiesa della Madonnina

martedì, 3 marzo 2020, 22:04

Si è svolta oggi a Pieve Fosciana, presso l’oratorio del Sacro Cuore, (meglio conosciuta dagli abitanti del paese come chiesa della Madonnina) una cerimonia alla presenza di S.E. Monsignor Arcivescovo Paolo Giulietti che ha celebrato la santa messa e delle autorità civili e religiose per ringraziare il sig. Espedito Ravani Espedito (da tutti conosciuto come Nini) e la sua famiglia (in particolare la moglie Matilde Pucci) per l’ impegno e la dedizione nella cura e nella valorizzazione dell’oratorio e nel mantenere vivo il ricordo di Don Vittorio Castelli morto nel 1944 e fondatore dell’oratorio nel quale è sepolto, dopo la traslazione della salma, avvenuta il 24 novembre 1994, nel cinquantesimo della sua scomparsa.

La cerimonia è stata anche occasione per festeggiare il 97esimo compleanno del Nini il quale, visibilmente emozionato, ha poi ospitato l’Arcivescovo e gli intervenuti per la colazione.