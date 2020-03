Garfagnana



Lucca e Valle del Serchio: 18 casi positivi

giovedì, 19 marzo 2020, 19:30

La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio il giorno successivo.

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 72 nuovi casi positivi, così suddivisi per ambito territoriale.

Si segnala il decesso di un paziente, uomo 54 anni all'ospedale di Livorno.

NUOVI CASI

Apuane e Lunigiana: 24 casi positivi (16 Apuane; 8 Lunigiana)

Lucca e Valle del Serchio: 18 casi positivi (6 Piana di Lucca; 12 Valle del Serchio)

Pisa e Valdera: 20 casi positivi (12 Pisa; 8 Valdera)

Livorno e Val di Cornia: 0 casi positivi.

Versilia: 8 casi positivi.

2 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili

Tante donazioni contro il Coronavirus! La solidarietà agli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest



Sono state tantissime, e continuano a crescere, le richieste di donazione che associazioni, enti, aziende e privati cittadini stanno facendo pervenire all’Azienda USL Toscana nord ovest per aiutare gli ospedali e gli operatori sanitari impegnati nella cura dei cittadini colpiti da Coronavirus.

Per questo motivo l’Asl ha attivato un conto corrente dedicato. Chi volesse contribuire facendo una donazione a favore degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, può farlo con un versamento tramite bonifico bancario intestandolo a “Azienda USL Toscana nord ovest” sul conto Banco BPM con IBAN: IT63-N-05034-14011-000000010002, indicando nella causale “Emergenza Coronavirus”.

Moltissime le realtà del territorio che lo hanno già fatto. Enti, ditte, associazioni, fondazioni, società ed anche molti privati cittadini appartenenti a tutti gli ambiti territoriali dell’Azienda (Massa, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno) stanno dimostrando una grande vicinanza ai medici e agli infermieri che in questo momento stanno lavorando duramente per sconfiggere il Covid-19.

E non ci sono solo coloro che hanno fatto una donazione in denaro, ma anche chi ha donato attrezzature diagnostiche come ecografi, sonde, letti per terapia intensiva, monitor, ventilatori polmonari, dispositivi di protezione. Senza contare le tante raccolte fondi già iniziate a favore degli ospedali.

L’Azienda ringrazia tutti per la grande generosità, a dimostrazione di quanto la nostra comunità sia sempre pronta a rispondere nei momenti più difficili e in particolare di quanto sia vicina a chi in questo momento si impegna nella cura dei pazienti, con una dedizione che va ben oltre al semplice senso del dovere.

L’elenco dei donatori è lungo e sarà aggiornato periodicamente sul sito web www.uslnordovest.toscana.it

Ad oggi, l’Azienda USL Toscana nord ovest desidera ringraziare:

per l’ambito territoriale di Lucca

famiglia Bertolani,

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,

Kedrion Biopharma Spa,

Confindustria di Lucca,

Città delle donne di Lucca,

Mennucci e c.,

Gesam,

Associazione Lucchesi nel mondo,

Rotary Club Lucca,

NT Food Altopascio,

Curva Ovest,

Coop Apuana Vagli,

Specialcavi Baldassarri,

Alpipan,

Colorificio Pinochi,

Manetti Marta,

Barsella Massimo,

Famiglia Coltelli,

Italcaccia Lucca – Salatti Pietro,

UGDCEC,

Terrinoni Sergio,

Tosco Paper spa – Cagnacci Alessandro,

Guido Guidi srl,

Leo Club Lucca,

D’Ulivo Edi,

Bonacci Paola,

Isola spa,

Lenzi Daniele Fantaleone,

Benvenuti Nicola,

Euro Vast Spa – Vincenzo Romano,

Veriplast Carraia srl (Renato Sbrana amministratore),

Losito Pierandrea,

Serafini Barbara,

La Città delle Donne ODV,

Nicoli Massimiliano,

Andreini Francesco,

Mida srl,

Naqui Asif Ali,

Pinucci Patrizia,

Davalle Ylenia,

Marescotti Alberto,

Franceschini Luca,

Luccarini Moreno;

per l’ambito territoriale di Massa

AGEPARC - Associazione Campeggi Massa

Aita Kwe “Tutti fratelli” – Baratta Franco

Giusti Mario

Tecno Service di Signori Ezio

Terrano Giovanni

La Massese fa 100 anni di Gino Bellotto

Cattani Enrico

Club Alpi Italiano – Fivizzano

Filippi Severino

Bonini Daniele

Tabaccheria Colors

Benedetti Maria Stella

Cresi Elisa

Tomà Rita

Cafarelli Maddalena

Micheloni Francesca

per l'ambito territoriale di Pisa

Cerrai Carlotta

Pardini Rita

Sarti Daniela

Iozzia Antonio

De Luca Martina

Damiani Francesco

Bambini Matilde

per l'ambito territoriale di Livorno

Belli Paolo

Berrighi Costruzioni

Brogi Cesare

Lomi Virginia

Ferretti Valter

Paradossi Marzio

per l'ambito territoriale della Versilia

Consorzio Mare Versilia Marina di Pietrasanta

Associazione Balneari Lido di Camaiore – Martinucci Sara

Unione Bagni Forte dei Marmi (Barberi Martino presidente)

Soroptimist International Club Viareggio (Brunella Dinelli presidente)

Rotary Club Viareggio

Da Prato Elisa

Bonuccelli Alessandro

Carducci Stefano

Pieroni Valentina

Pomodoro Bruto

Setti Daniela

Mallegni Omar

Filiè Lara

Salvatori Lodovico

Genick Stefano

Ambito non precisato

Castè Claudia

Morganti Angela

Halhead Thomas K.

Grida Laura

Cantini Giovanna