L’Unione dei Comuni aderisce a “M'illumino di meno”

venerdì, 6 marzo 2020, 13:45

Anche per quest’anno, l'Unione Comuni Garfagnana ha aderito all’iniziativa di rilevanza internazionale “M'illumino di Meno”, lanciata a partire dal 2005 da Caterpillar di Rai Radio 2, prevista quest’anno per la giornata di oggi 6 marzo e dedicata ad aumentare gli alberi, le piante e il verde intorno a noi.

Dato il tema dell’anno, oltre alle eventuali iniziative programmate dalle singole Amministrazioni legate al risparmio energetico, questa Unione, proseguendo il percorso di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità in tutte le sue forme, anche attraverso la Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana, ha proposto ai Comuni componenti di piantare ciascuno in uno spazio pubblico una varietà locale di albero da frutto in spazi pubblici entro l’anno 2020, certi che questa azione sarà di stimolo ed esempio per le persone e che nel corso dell’anno molti altri ne verranno piantati.

Del resto l’Unione, attraverso il Centro “la Piana” e la Banca Regionale del Germoplasma di Camporgiano, ha da sempre operato per il recupero e la valorizzazione delle varietà agricole locali e, dagli anni 2000, l’interesse maggiore è verso la tutela della biodiversità agraria, in particolare di tutte le specie tradizionalmente coltivate che sono state recuperate, caratterizzate ed iscritte ai repertori regionali delle specie a rischio di estinzione ed erosione. Attualmente gestisce, tra l’altro, un campo collezione di piante da frutto di oltre 180 varietà, per un totale di circa 500 piante, e un vigneto di 1200 esemplari di 50 varietà di viti. L’obiettivo, che di questa iniziativa promozionale, è quello di ampliare la rete di persone che coltivano le varietà locali al fine di evitarne l'estinzione.

Oltre che piantare gli alberi da frutto della Biodiversità, l’Unione Comuni Garfagnana ha promosso e coordinato l'adesione dei Comuni componenti all'iniziativa che nella giornata di oggi 6 marzo parteciperanno con numerose iniziative tra cui: Careggine spegnerà i riflettori del Monumento degli Alpini per tutta la serata; Castiglione di Garfagnana spengerà le luci del Palazzo Comunale nella piazza centrale del paese; Fabbriche di Vergemoli spegnerà l’illuminazione del Ponte di Colandi di Fabbriche di Vallico; Fosciandora spegnerà le luci della Rocca di Ceserana; Gallicano spegnerà i riflettori del Palazzo Comunale e del magazzino Comunale con i lotti interni dell’area artigianale di Via G.Bartolini per l’intera notte e i riflettori della Chiesa di San Jacopo e della Rocca di Trassilico dalle ore 18:00 alle 19:30; Pieve Fosciana spegnerà la luce pubblica in tutto il paese capoluogo dalle ore 21:00 alle ore 21:30; San Romano in Garfagnana spegnerà le luci della Fortezza delle Verrucole.