Lutto per la scomparsa dell’ex sindaco di Minucciano Benito Davini

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 14 marzo 2020, 17:55

E' il primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, ad aggiornare sulla situazione legata all'emergenza Coronavirus Covid-19 nel suo comune

sabato, 14 marzo 2020, 17:45

In un videomessaggio trasmesso sulla pagina facebook di Regione Toscana, l’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi, spiega le iniziative prese dalla Regione

sabato, 14 marzo 2020, 15:57

“Un’isola felice”, queste le parole usate dal sindaco di Molazzana Andrea Talani per definire il suo comune, per il momento risparmiato dalla pandemia di Covid-19 che sta colpendo tutta la penisola, con casi registrati anche in vari comuni della Mediavalle e Garfagnana

sabato, 14 marzo 2020, 13:55

Alcuni giorni fa, precisamente lunedì 9 marzo, grazie ad un preziosissimo suggerimento del Lions Club Garfagnana, è iniziata una straordinaria gara di solidarietà tra i Club della nostra Zona G - ai quali si è unita anche la Onlus "Amo dell'Amore"

sabato, 14 marzo 2020, 11:37

Un’iniziativa lanciata sui social che ha riscontrato partecipazione anche in tutta la Valle del Serchio: in tanti, ieri alle 18, si sono affacciati al proprio balcone o alla finestra di casa per esporre la bandiera tricolore e cantare l’inno italiano

sabato, 14 marzo 2020, 09:47

L'amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana, guidata dal sindaco Raffaella Mariani, si raccomanda ai cittadini affinché rispettino le indicazioni del governo e delle istituzioni in questo momento di emergenza Coronavirus