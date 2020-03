Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico

Altri articoli in Garfagnana

GAIA S.p.A. Gestore del Servizio Idrico nella Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua in diversi comuni della Garfagnana e della Mediavalle: Barga, Castiglione, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano

La misura preventiva principale, ma non ancora confermata da palazzo Chigi, della giornata è la chiusura delle scuole e gli atenei in tutta Italia, come sottolinea il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Al comitato tecnico scientifico spetta l'ultima parola sul provvedimento di chiudere le scuole che verrà approvato in serata. Notizia in...

Appelli ragionati, inviti diretti e telefonate ai donatori, attività di sensibilizzazione e informazione: non si ferma l'impegno delle 185 sedi Avis della Toscana per assicurare le donazioni nel pieno dell'emergenza COVID-19

Servizi prima infanzia, assistenza domiciliare, servizi complementari come quelli di pulizia e ristorazione e tutto l'ambito del turismo sociale. Sono tutti i settori della cooperazione di tipo A e tipo B che coinvolgono circa 30mila lavoratori in Toscana, che rischiano di essere duramente colpiti dagli effetti dell'allarme Coronavirus

Il primo cittadino di Minucciano, Nicola Poli, aggiorna i propri concittadini sulla situazione relativa al Coronavirus nel suo comune attraverso una lettera a loro indirizzata

Sono tre le iniziative tra la Versilia e la Valle del Serchio dedicata alle donne in agricoltura promosse da Donne Impresa Coldiretti in collaborazione con il Centro Antiviolenza "L'una per l'altra" di Viareggio, il Centro di Ascolto "Non ti Scordar di Te" di Gallicano e Castelnuovo Garfagnana