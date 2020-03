Garfagnana : san romano in garfagnana



Mariani sul nuovo caso: "Auguriamo ogni bene alla persona ed alla sua famiglia"

giovedì, 26 marzo 2020, 19:46

Raffaella Mariani, primo cittadino di San Romano in Garfagnana, interviene dopo aver ricevuto da parte dell’azienda sanitaria la comunicazione di un nuovo caso risultato positivo da Covid-19 tra i residenti del proprio comune.



"Nella speranza si tratti di una situazione risolvibile attraverso cure a domicilio - afferma il sindaco -, auguriamo ogni bene alla persona ed alla sua famiglia. Alle nostre amministrazioni spetta, dopo aver rispettato le procedure previste dal governo nazionale e dalla Regione Toscana, uno sforzo ancora maggiore per far comprendere il valore dell’isolamento in questi giorni difficili".



"Tutti i cittadini - conclude Mariani - devono avere molto chiaro il rischio per la loro salute, per quella dei loro familiari e delle persone che incontrano anche occasionalmente. Utilizzo il termine “responsabilità” in ogni comunicazione per sottolineare quanto conti praticare fino in fondo senso civico e rispetto di se stessi e degli altri. Rimanete a casa e abbiate cura di voi e di chi vi circonda. A nome di tutta la comunità di San Romano un grazie che diventa ogni giorno più grande a tutti coloro che si occupano della nostra salute, ai volontari, ai responsabili dell’ordine pubblico".